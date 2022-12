La queja presentada por la Procuraduría ante el Consejo Superior de la Judicatura no solo implicaría una sanción contra la juez coordinadora del Centro de Servicios de Paloquemao. También podría causar un efecto colateral: que se revoque la excarcelación de Santiago Márquez y Adriana Bermeo. “Hay que ver el curso que se le dio a la acción para revisar su validez que, en principio, creemos que no está dada. La coordinadora no tendría la competencia para otorgar la libertad”, explicó el procurador Acosta. En esa línea, el abogado César Vargas asegura que contra la decisión podría aplicar el recurso de apelación, lo que también podría echar al traste la determinación: “Se tendrían que verificar los fundamentos de hecho y de derecho”: