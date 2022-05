La llegada del candidato Rodolfo Hernández a la segunda vuelta revivió la polémica por sus curiosas posturas frente al rol de la mujer. Después de las votaciones rodó un video en el que se le escucha decir que la mujer es mejor que esté en la casa. Todo parece indicar que se trató de una edición donde sacaron de contexto una frase.

Se trató de una entrevista con la emisora Bésame, en la cual comenzó indicando que su esposa Socorro Oliveros se encarga de escogerle hasta los “calzoncillos” que se va a poner. Posteriormente, indicó que lleva 50 años de matrimonio y que ha sido una relación buena y cordial.

Sin embargo, no cayó bien el comentario que hizo después, según el cual las mujeres esposas de los gobernantes deben apoyar desde la casa, porque cuando se meten en el gobierno a la gente no le gusta: “Porque ve que es invasiva, ya que a ella no fue a la que eligieron, sino al marido. Si hay algo que me tenga que decir, Socorro, que ella cree, ella me lo va a decir en la casa”.

Agregó el candidato que las esposas de los mandatarios no deben estar metidas en el ámbito de gobierno, “con carro, chofer, asesores, gastándole plata a la ciudadanía”; un discurso muy parecido al que ha mantenido, en el que prima la austeridad máxima.

Hernández se salió de la discusión feminista, al parecer para demostrar que solo hablaba de su relación de 50 años con su esposa, y recordó que durante su periodo como alcalde de Bucaramanga el 70% del gabinete estuvo ocupado por mujeres y resaltó que gracias a ellas terminó con una imagen del 85% de favorabilidad.

“Yo tengo el concepto, y no me equivoco: las mujeres tienen más reserva moral, son más trabajadoras, responsables, prevenidas y maliciosas”, expresó.

Las dos mujeres que rodean a Hernández

En la actual candidatura, dos mujeres cercanas a Hernández han sido foco de atención. Se trata de su esposa Socorro Oliveros, de 71 años, quien ha desempeñado rol como gerente de campaña. Una de las opcionadas a primera dama del país es diseñadora de interiores y gerencia la empresa familiar, la constructora HG. Es justamente por eso que, dicen, no se dejó ver ni una sola vez en la Alcaldía de Bucaramanga cuando Hernández ejercía su mandato.