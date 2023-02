Cuando EL COLOMBIANO lo contactó para precisar estos conceptos, el ministro Gaviria respondió “no voy a hablar más , ya veremos en los próximos días”. En todo caso, en su diálogo con el diario bogotano aseguró: “Yo estoy solo, soy un académico que con sus ideas quiero aportar. No se me hizo caso y pues hay que seguir adelante en ayudar en mi campo al país. Tengo que se respetuoso y asertivo”.

Aunque Gaviria dijo que previo a la radicación sus observaciones fueron escuchadas de “manera franca y transparente”, y que el propio presidente lo “oyó mucho” , reclamó –en entrevista con El Tiempo– que al final “eso no se tradujo en el texto” . Justamente, manifestó que la reforma no cumple la promesa de “construir sobre lo construido” y que se perdió la oportunidad “de hacer un texto que pudo haber quedado mejor”.

“Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico (...). Eso no ha ocurrido con la reforma de salud que ahora se propone. El diagnóstico no es claro. Pareciera insinuar que todos, o la mayoría de los problemas, se originan en la administración (privada o no pública) del sistema. Como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales. No es así”, leyó Gaviria en la reunión.

El documento en el que expuso sus interrogantes, de cuatro páginas y titulado “Sobre la reforma a la salud”, se filtró a la opinión pública, dejando patentes sus preocupaciones por el proyecto que lidera la ministra de Salud, Carolina Corcho.

“La experiencia de Colombia con pagadores únicos públicos ha sido desastrosa. Lo fue con la llamada libre adscripción del Seguro Social en 1996, lo fue con los recobros directos del Fosyga por la atención a la población desplazada en 2001, lo fue durante la década pasada con los pagos de las secretarías de salud por los servicios No Pos del Régimen Subsidiado”, cuestionó.