“Relación respetuosa pero independiente con el Congreso”

Empezó la agenda legislativa de 2019 y el Gobierno encajó otra derrota. Las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron negadas en la Cámara de Representantes.

Este hecho desnudó que el ejecutivo no cuenta con mayorías en el Congreso que garanticen su gobernabilidad. Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo sufrió en sus primeros debates y también tuvo resistencia.

Ese es el panorama que deberá revertir el Gobierno si quiere que sus proyectos tengan apoyo de los parlamentarios. EL COLOMBIANO habló con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sobre el direccionamiento político que tendrán este año.

¿Cómo pronostica este periodo legislativo que está comenzando?

“Vamos a cumplir ya un mes de sesiones ordinarias del Congreso, es una legislatura bastante rápida que tiene de por medio el Plan Nacional de Desarrollo, que es lo más importante para el Gobierno, y el debate de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, que se llevó todo este mes. Después de Semana Santa y hasta el 20 de junio vamos a tener intensas jornadas de trabajo para impulsar la agenda legislativa”.

Hay bancadas independientes que se están uniendo, como Cambio Radical y los liberales. Con las objeciones a la JEP quedó en evidencia que el Gobierno no tiene las mayorías. ¿Por qué pasó eso?

“Recordemos que la propuesta del presidente Iván Duque con la fórmula vicepresidencial de Marta Lucía Ramírez, tenía el aval del Centro Democrático, el respaldo del Partido Conservador y Liberal, y de algunos sectores independientes como gente de la U, para poder llegar a la Presidencia. El Centro Democrático es la mayor representación de los partidos políticos en el Congreso, pero solo no logra las mayorías suficientes para poder sacar adelante los proyectos de ley o las reformas. Tampoco da sumándolos a ellos con los conservadores. El Partido de la U se declaró de gobierno y hay sectores que definitivamente no acompañan al Gobierno en los temas, pero eso es desde la composición del mismo Congreso. El presidente Duque ha mantenido una posición de respetar la independencia entre el ejecutivo y el legislativo, y eso ha hecho más demorado el trámite de los proyectos y mucho más profundo el debate y la discusión política, porque hay que luchar cada proyecto para conseguir las mayorías que buscamos”.

¿Eso les complica la gobernabilidad? Algunos parecen camino a la oposición...

“Es que fue un compromiso del Presidente con el país, lo dijo desde la campaña, que tendría una relación respetuosa pero totalmente independiente y ese ha sido el trabajo que se ha hecho. Los partidos de gobierno son Centro Democrático, Partido Conservador, la U (no en su totalidad), Mira y Colombia Justa y Libres. Hay dos independientes que son el Liberal y Cambio Radical, que no tienen compromiso con el gobierno para votar sus proyectos”.

¿Hay algo distinto que estén haciendo en el relacionamiento con el Congreso, respecto al año anterior?

“Pues hemos hecho más reuniones con las bancadas, los hemos invitado a conversar y a discutir los proyectos. Espero que en los próximos días también haya mucha más cercanía con los partidos para ver si logramos convencerlos de nuestras propuestas”.

¿Siente un ambiente agreste contra el Gobierno en el Congreso?

“Pues los sectores de oposición sí lo son, indiscutiblemente, no solo en el Congreso sino en general, incitando a movilizaciones sociales, en una oposición permanente. A veces pareciera que hay sectores políticos que le apuntan a que al Gobierno no le vaya bien y eso es un error grande, porque en últimas el perjudicado es el país. El gabinete del presidente Duque ha sido un gabinete técnico, incluyendo a la Ministra de Justicia, son técnicos en su campo, y eso no quiere decir que no haya relacionamiento con el Congreso, son personas expertas en las materias que manejan y que se debaten en cada comisión”.

Precisamente, han criticado que a la Ministra de Justicia le ha faltado relacionamiento del Congreso. Le ha faltado acercarse más con las bancadas?

“Somos un equipo de gobierno único, todos nos colaboramos y obviamente la ministra tenía una clara posición frente al tema de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, que es una línea de gobierno. Cualquiera en el gabinete debe estar dispuesto a apoyar al otro. Aquí lo que indiscutiblemente pasó es que sí hubo un acuerdo político de los sectores ya conocidos, para estar en contra de las objeciones. El presidente Duque ha hecho un llamado a un gran acuerdo político que no permita las dudas en la ley estatutaria, dudas donde puedan generarse impunidad, o donde no haya responsabilidad real con las víctimas, o donde no se repare o se pueda filtrar, cerrarle la posibilidad a la extradición, una herramienta que ha tenido Colombia con Estados Unidos para luchar contra los delitos internacionales”.

¿Por qué tantas críticas al gabinete vienen del Centro Democrático?

“Es un partido político que tiene diferentes tendencias, reconocemos que hay libertad de expresión en un país democrático, un partido democrático y en un gobierno democrático que respeta las expresiones. Entonces, no es extraño ver estas posiciones”.

¿Qué pasó con los proyectos anticorrupción?

“Van tramitándose. Estamos esperando que el presidente de la Cámara de Representantes le entregue a la Comisión Primera, el proyecto de acto legislativo que elimina la reserva de la declaración de renta. Y hay otros que están cursando en plenarias de Senado y Cámara. Esperamos que después de Semana Santa sean aprobados” (ver Radiografía).

¿Este es un gobierno lejano de las comunidades?

“Eso es una gran mentira, porque el presidente Iván Duque semanalmente está visitando un municipio diferente en el territorio. Fuera de los talleres regionales, Construyendo País, va a otros lugares”.