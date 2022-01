“Que pecao... diez personitas”: Roy Barreras desacreditó campaña del Nuevo Liberalismo

¿Qué opina sobre la despenalización del aborto en el país?

Yo soy enfermera profesional, así que creo en la salud, creo en la vida. Hay embarazos que se dan a través de una violación. A esa mujer se le tiene que dar el respaldo para que ella decida si quiere o no quiere abortar. Yo, como enfermera, estoy a favor de la prevención: es mejor educar a las mujeres, cómo no salir en embarazo para no tener que llegar a un aborto. Yo no creo en el aborto, no me gusta el aborto, pero sí estoy a favor de las personas que por salud o por violación puedan decidir abortar”.

¿Cree que las drogas deberían legalizarse?

No, no. Yo soy deportista. Nunca ha habido un cigarrillo en mi boca. Nunca estaría a favor de legalizar las drogas en Colombia”.