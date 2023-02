No es un hecho electoral cualquiera, menos tratándose de un político curtido, del talante y sagacidad de Barreras, quien no da puntada sin dedal. Y es que a pesar de ser un coequipero fiel y un estratégico aliado del presidente Gustavo Petro en el Congreso, con su partido propio Roy desafía al Pacto Histórico, sin que ello implique un divorcio ni que partan cobijas.

Barreras –quien ha transitado por el uribismo, el santismo y ahora el petrismo– presentó su lista propia de 13 candidatos a alcaldías, entre ellos el exministro Jorge Rojas (Manizales) o el exgobernador Dumek Turbay (Cartagena), así como 18 aspirantes a gobernaciones, entre ellos el exsenador de la U Berner Zambrano (Nariño) y Jorge Emilio Rey (que quiere repetir en Cundinamarca).

Inclusive, Roy le coqueteó al exsenador Rodrigo Lara para que busque la Alcaldía de Bogotá con el aval de La Fuerza de la Paz e hizo lo propio con la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro, que aparecía con la bendición de la colectividad para buscar la Gobernación del Valle del Cauca en un primer listado que el equipo de prensa de Barreras le compartió a periodistas.

No obstante, en diálogo con EL COLOMBIANO, Toro desmintió el aval y dijo que ni siquiera ha definido si buscará la aspiración: “No estoy buscando avales, pero si me decido por supuesto le voy a pedir el coaval a Roy. Siempre ha sido mi amigo y sé que me lo daría”, manifestó.

Rivalizando con el Pacto

A diferencia de otros integrantes de la coalición de gobierno que él mismo ayudó a gestar, Roy Barreras se ha caracterizado por su voz crítica en contra de las reformas sociales del Presidente. Apenas el fin de semana, se fue con toda en contra de la ministra de Salud, Carolina Corcho, a quien llamó “arrogante e ideologizada”.