Lo que no se vio del encuentro entre el presidente Petro y los empresarios antioqueños

El encuentro del presidente Gustavo Petro y los empresarios afiliados a Proantioquia estuvo lleno de símbolos. El primero, el lugar en el cual se llevó a cabo –el Museo de Antioquia–, que por estos días está en el centro de una puja entre la comunidad y la Alcaldía de Medellín por la decisión de cerrar la Plaza Botero. Sin duda, tener la asamblea anual de Proantioquia en ese sitio era un mensaje del empresariado en solidaridad con la difícil situación que ha vivido el Museo en los últimos tres años.

El segundo símbolo fue la no presencia del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en este evento. Según pudo conocer EL COLOMBIANO, desde el momento en que estaban organizando la agenda, entre Presidencia y Proantioquia había quedado claro que el Alcalde no iba a ser invitado. Sin duda, el trato que les ha dado el mandatario a los empresarios –como se recordará los ha tildado de ser una “mafia”–, no lo hacía bienvenido en el lugar.

Sin embargo, en la mañana del jueves (el encuentro iba a ser a las 3 de la tarde) llegó al Museo de Antioquia la avanzada de seguridad del alcalde Quintero. Pero el equipo de seguridad del Presidente de inmediato les informó que no era necesario, porque el Alcalde no iba a participar del evento.

Tal vez el alcalde se sintió provocado a asistir luego de que en redes sociales periodistas como Lucas Pombo advertían a primera hora de esa mañana en Twitter: “El presidente @petrogustavo se reunirá hoy con los empresarios del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), en el marco de la asamblea de Proantioquia. ¿Qué pensará el alcalde @QuinteroCalle?”.

A pesar de todo el esfuerzo que ha hecho Quintero por subirse en el bus del Gobierno, el presidente Petro lo ha mantenido a prudente distancia. El Alcalde solo ha ganado terreno con el mandatario –al menos ha logrado que lo atienda– recientemente con sus ofertas de reducir las tarifas de energía de EPM, promesa que se diluyó en cuestión de días.

Para evitar generar un mayor malestar, los organizadores decidieron pedirle al gobernador Aníbal Gaviria que no asistiera, apesar de que había sido previamente invitado. Y como Gaviria tenía una cumbre de gobernadores en Armenia, no tuvo inconveniente en no asistir.

Los invitados fueron llegando uno a uno hacia la 1:30 de la tarde para presenciar primero la Asamblea de Proantioquia y luego empalmar con el conversatorio con Petro. Estaban invitados los presidentes de las 63 empresas afiliadas a Proantioquia, y cerca de 100 personas más entre firmantes de paz de Dabeiba, jóvenes de programas de líderes, mujeres emprendedoras y profesores.

A las 3 todo estaba listo para recibir al Presidente y su delegación. Las sillas del salón del Concejo se llenaron. Se anunció que el mandatario no había despegado de Bogotá, y los presentes se lo tomaron con calma. Tal vez porque para nadie es un secreto la costumbre del gobernante de llegar tarde a sus compromisos.

Antioquia aporta más del 15% al PIB del país, y allí estaban esperando, con una buena dosis de estoicismo y sin ningún aspaviento, una significativa representación de lo que la prensa bogotana llama ‘cacaos’.

Estaban sentados, en esas sillas incómodas que suelen tener los teatros antiguos, los presidentes de Argos, Jorge Mario Velásquez; de Postobón, Miguel Escobar; de Nutresa, Carlos Ignacio Gallego; del grupo Corbeta, Manuel Santiago Mejía; del Grupo Bios, Santiago Piedrahíta; de Conconcreto, Juan Luis Aristizabal; de TCC, Josefina Agudelo; de Haceb, Santiago Londoño; de Cadena, Juan Manuel del Corral; de Comfama, David Escobar; y de la Cámara de Comercio, Lina Vélez; por mencionar solo algunos. Para mitigar la espera algunos se concentraron en sus celulares, otros recorrieron la exposición de las láminas de la Expedición Botánica que por primera vez están expuestas en Medellín, y en general se dedicaron a conversar.

Poco antes de las 5 llegó Petro. La lluvia que arreciaba en la ciudad no permitió que el avión presidencial aterrizara en el aeropuerto Olaya Herrera. Varios de los presentes apreciaron el gesto de llegar en esas circunstancias. Y también reconocieron el gesto de cumplirles a pesar de que a las 6 de la tarde lo estaban esperando en Bogotá para presentar y radicar la reforma laboral, una de sus apuestas clave.

El Presidente entró al recinto. Todos se pusieron de pie en un silencio entre solemne y perturbador, hasta que comenzó un aplauso tímido en alguna parte del salón que contagió al resto y distensionó su arribo.

Petro solo saludó de mano a tres de los miembros de su gobierno que no habían viajado con él: los ministros de Comercio y Transporte, y el viceministro de Hacienda. Y se dirigió raudo, sin mirar al público ni a los empresarios, ni hacer gesto alguno de saludo, a la silla dispuesta para él en el escenario. Mientras tanto se acomodaron entre el público su jefa de gabinete, Laura Sarabia; y sus dos asesores económicos Juan Fernández y César Ferrari. El ambiente estaba algo denso.

La importancia de la reunión no era poca. Desde la llegada de Petro a la Casa de Nariño, hace siete meses, era la primera vez que tenía un encuentro con los empresarios paisas. Algunos habían sido invitados al conversatorio en octubre con la economista de moda Mariana Mazzucato. Y pare de contar.