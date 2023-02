Sin embargo, en esta conversación con EL COLOMBIANO asegura que las ministras del Ejecutivo –las mismas que han sido blanco de los regaños del líder del Pacto Histórico, Roy Barreras– no escuchan argumentos técnicos para debatir el contenido de los articulados. Así ve el Centro Democrático el panorama para un año electoral que apenas inicia.

“Vamos a jugar, no con candidato propio, sino como puente para una coalición amplia. Creemos que Luis Fernando Suárez, Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón deberían unirse entorno a unos mínimos. Esta campaña requiere grandeza, no es para votar por un partido u otro sino una batalla ética”.

“Tuve llamadas de empresarios preocupados porque el bloque de oposición es pequeño. Esta campaña fue particularmente difícil y me parecía complejo decirles a los votantes que me iba para otra cosa. El partido en Antioquia es muy fuerte y en esta elección debe jugar un rol de catalizador para lograr una coalición porque va a ser una contienda difícil. Más que tratar de tener candidatos, hay que lograr consensos y mirar una coalición lo más amplia posible”.

“Él está siendo consecuente. Fue ministro de Salud, conoce el sistema y por eso es tan importante su voz. Pero no sé hasta dónde va a llegar con sus reparos porque igual él es parte del gabinete. La ministra de Salud es compleja y con ella el debate técnico es muy difícil”.

¿Carolina Corcho escucha esos argumentos técnicos?

“Ella parte de presupuestos falsos y así es difícil el debate. Dice que nuestro sistema no es solidario y sí lo es porque 24,7 millones son afiliados al régimen subsidiado y 24,3 millones al contributivo. La ministra tiene una confusión, cree que el problema es el sistema o los médicos y en realidad es la corrupción”.

Decía que la ministra parte de cifras mentirosas y hace unas semanas hubo una acusación similar contra Irene Vélez. ¿Hay riesgo de que la reforma a la salud se base en datos que no son?

“Estoy segura de que eso puede pasar. Hablando con datos claros: ella dijo que las EPS tenían una deuda de $50 billones y no era cierto, son alrededor de $23 billones. Si vamos a hablar, hablemos con cifras reales. Este es un Gobierno que por el afán de implementar de manera forzosa su modelo falsea información”.

No se han radicado los textos de las reformas. ¿Al Gobierno le dará para tramitarlas en pleno año electoral?

“El ministro Alfonso Prada presentó un agenda muy ambiciosa (reforma pensional, laboral, política, a la educación, a la Policía y a la justicia) pero tienen el problema de que anuncian unas y radican otras de las que ni siquiera hemos hablado.

Me angustia que el Gobierno en su afán pupitrée todas las reformas porque, así las radiquen con mensaje de urgencia, tendría que ser muy atropellado el proceso. La situación es compleja y a veces me hago la pregunta de si lo que quiere el Gobierno es crear la tormenta perfecta”.

La primera dama, Verónica Alcocer, ha tenido varias misiones diplomáticas, ¿se está abonando terreno para que ella sea candidata a la Presidencia?

“La primera gran decepción para el petrismo es que ellos hablaron de no nombrar amigos y lo hicieron peor designando a personas señaladas por nacrotráfico o procesados como es el caso de León Fredy Muñoz o Camilo Romero. El canciller no aparece y pareciera que en paralelo la canciller es Verónica Alcocer, lo que es inmoral porque ella no es funcionaria del Gobierno sino la esposa del presidente. Está asumiendo el rol de una canciller paralela”