Por su parte, Miguel Uribe Turbay, integrante del Centro Democrático, mencionó que hará una oposición que será inteligente en la cual protegerá a los colombianos y defenderá la democracia y la libertad.

Además, Turbay señaló que su oposición la realizará “pensando primero en Colombia, con base en hechos y no en odios. Esto con el objetivo de construir, no destruir, sensata, no obstinada y que sea incluyente, no sectaria”, agregó.