“Duque no está a la altura del reto de Colombia”: Fajardo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo se despachó este jueves contra el presidente de la República Iván Duque, de quien aseguró “no lo está haciendo bien” en su papel como mandatario.

En una entrevista concedida a RCN Radio, Fajardo se desmarcó de sus posiciones de centro, por las que ha sido calificado como “tibio” y afirmó que “el país no tiene un rumbo ni un norte claros”.

“El país no está bien, yo no lo siento así, estoy en las calles permanentemente y creo que el presidente Duque no está a la altura del reto que Colombia requiere en este momento”, aseveró el líder del Partido Verde.

Además, Fajardo se refirió a la manera en que el presidente asumió el rearme de los exjefes guerrilleros Iván Marquez y Jesús Santrich, pues considera que debió llamar a todas las fuerzas políticas “para conversar sobre cómo cuidar el Acuerdo de paz” pero “esa no parece ser su intención”.

“Es un error, en las condiciones en que estamos, mantener una polarización, con las heridas que tiene Colombia. Ese camino que conocemos muy bien y que da réditos políticos en algunas circunstancias, es nefasto para el país”, manifestó.

El excandidato también confirmó que quiere volver a lanzarse a la presidencia y que su acompañamiento a los candidatos de las próximas elecciones locales “es parte de eso”,