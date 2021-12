Mantenerse en su posición le costó a Fajardo una arremetida por cuenta de su entonces y actual contendor. En la tarde de este sábado, Petro expresó: “Si ante sí se tiene un genocidio de todo un pueblo y la destrucción de la democracia, no hay más, si se es sensible y responsable, que detener con todo el ser comprometido, la destrucción democrática y la masacre”.

Más tarde vino la respuesta de Fajardo, quien calificó la arremetida como un ataque y dejó en claro que, por este tipo de acciones, no se arrepiente de su proceder electoral hace tres años. “Cada día que pasa, y cada ataque suyo, me reafirma que haber votado en blanco fue lo más responsable”, afirmó el precandidato.

Luego, sin darle largas al asunto, aseveró: “Cambiar un populismo por otro era no cambiar nada. En 2022, por suerte, no tocará decidir entre esas opciones antidemocráticas. No más miedo, no más rabia”.