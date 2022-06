Finalmente, ante la pregunta del periodista, Hernández dijo: “Usted no puede pretender hacerme esa pregunta para desprestigiarme cuando yo lo que he hecho es servirle. Tengo el alma limpia. Yo no me he robado un peso. Nunca me lo he robado y nunca me lo robaré”.

Dada la polémica que se ha desatado en Twitter por este hecho el periodista Mora-Tagle aclaró que Hernández “siempre estuvo dispuesto a responder” y “en ningún momento se molestó ni fue grosero” con él. “De hecho estaba respondiendo cuando fue interrumpido”, aseguró.