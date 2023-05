127 falsos positivos y exterminio a UP: los casos por los que EE.UU. sancionó a tres exmilitares que no cooperaron en la JEP Estados Unidos les prohibió el ingreso a su territorio por evadir la JEP. El hecho no tiene precedentes.

De izquierda a derecha: Coronel (r) Publio Hernán Mejía, Coronel (r) Juan Carlos Figueroa y General (r) Iván Ramírez Quintero. FOTOS: CORTESÍA