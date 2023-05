La otra sede que quieren en París

Y hablando de París, Colombia está lista para reabrir en esa ciudad la embajada del país ante la Unesco. Si bien la representación diplomática ante ese organismo depende de la Embajada en Francia, el Gobierno de Petro quiere vuelva a ser única. Y, para ello, tiene como candidata a dirigirla a Laura Guillén, cuya designación en París se cayó por la condena a su esposo, el abogado Álex Vernot. ¿Esta le cuajará?

Las dudas sobre algunas cifras pesqueras

Hay unas cuentas oficiales que generan dudas. Según el Dane, la economía colombiana creció 3 % entre enero y marzo, y la directora de la entidad, Piedad Urdinola, destacó el desempeño positivo del agro que —después de dos trimestres con cifras negativas— volvió a repuntar. Eso sí, llamó la atención que hiciera hincapié en el sector de pesca y acuicultura, que creció 11,1 % dinamizado, según Urdinola, por la mayor demanda de Semana Santa. Para los empresarios del sector, el dato no es convincente. ¿Por qué? Por el lado de las exportaciones a Estados Unidos los datos al alza del Dane, dijeron algunos de ellos, no coinciden con los de las empresas que tienen doble verificación y muestran una reducción. Y en cuanto a producción, agregaron, tampoco hay consistencia, pues la producción pesquera está perjudicada, los consumidores no están comprando pescado y muchas firmas tienen los animales aún en el agua porque la comercialización está a la baja. ¿Quién estará entregando las cifras correctas?

