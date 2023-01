La periodista Ana María Veléz, al aire y visiblemente conmovida por el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, relató que el sistema judicial y los psicólogos le fallaron cuando quiso denunciar a su agresor.

“En el año 2014 mi vida estuvo en riesgo también por parte de quien era mi pareja sentimental. Hoy puedo decir que estoy viva gracias a Dios, el sistema judicial me falló. Las recomendaciones que me entregó aquel fiscal fueron difíciles para mí y, adicionalmente, la psicóloga me hizo sentir culpable”, relató la periodista Vélez durante la emisión de su programa.

