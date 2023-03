“Los jueces no somos ni Gobierno ni oposición”: duro llamado del presidente del Consejo de Estado

Y, en medio de la conversación académica, Rodríguez Navas lanzó un espaldarazo al formato de medidas cautelares que precedió, señalando que los jueces no están ni de lado del Gobierno, ni de la oposición.

“Estamos en el momento histórico de la humanidad donde todo se quiere solucionar rápido, ya, inmediatez. La inmediatez es el signo de los tiempos. No le teman a las medidas cautelares, las medidas cautelares que se anuncian y que se están adoptando son necesarias, son un buen síntoma. Pero, permítanme agregar algo más, que nadie se equivoque: los jueces no somos ni gobierno ni oposición y no podemos serlo porque estaríamos derrumbando por su base el Estado de derecho. Nosotros somos garantes de la legalidad”, aseveró el presidente del Consejo de Estado.

Precisamente, a esa instancia han llegado demandas contra la elección de congresistas del Pacto Histórico, quienes fueron señalados por doble militancia como el exsenador César Pachón. El tribunal también estudia un procedimiento que quiere dejar sin dientes las liberaciones de los integrantes de la Primera Línea.