Aunque en campaña dijo que trabajaría “12 horas al día” , lo cierto es que ni siquiera la Constitución obliga a Petro a hacer realidad esa promesa, ya que la ley señala que no tiene que cumplir horarios como la mayoría de trabajadores del país . Esa especie de flexibilidad legal deja en el aire el hecho de que en un año el mandatario haya incumplido 82 veces su agenda , según un informe de La Silla Vacía.

“Sus cada vez más frecuentes desapariciones del escenario público hacen plantear la hipótesis de que las condiciones de su salud no son las más óptimas y que a su vez estas no le están permitiendo el adecuado ejercicio de jefatura de Estado y Gobierno”, argumentaron los parlamentarios.

Por su parte, Petro dejó claro que no está dispuesto a practicarse exámenes médicos como se lo solicitan. “Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades”, dijo. Además, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que Petro “no está loco” y defendió que está enfrentando a las principales bandas criminales del país.