Durante su viaje a Corea del Sur, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, criticó este miércoles al juez que suspendió la caducidad del contrato entre Centros Poblados y el MinTic. De hecho, pidió que se le investigue.

El mandatario cuestionó la decisión del juez que detuvo el proceso de caducidad y embargo del contrato, a raíz de la tutela que presentó Unión Temporal Centros Poblados con el fin de que se le permita demostrar su inocencia en la presentación de garantías falsas y los supuestos malos manejos de un adelanto de 70.000 millones de pesos.

“Uno tiene que entender los fallos pero no se puede quedar callado con las fallas, a mí si me parece muy curioso, paradójico, que digan que no se cumplió el debido proceso cuando está más...