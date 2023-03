Presidente Petro le ofreció una embajada al exministro Alejandro Gaviria, ¿aceptó?

Una semana después de que fuera sacado de su cargo, el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, se pronunció sobre su salida del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Lea también: El exministro de educación cuenta cómo salió del gobierno Petro El exministro contó que el domingo 26 de febrero, día en el que se conoció la filtración del documento en el cual se expresaban los reparos a la reforma a la salud desde los Ministerios de Educación, Hacienda y Agricultura, hubo un silencio en los grupos de WhatsApp de la Presidencia que él percibió que no eran normales.

Al siguiente día, el lunes 27, día de la alocución presidencial, Gaviria se encontraba reunido con el secretario general de la Presidencia, Mauricio Lizcano, cerca del mediodía, cuando recibió una llamada de la jefe de Gabinete, Laura Sarabia. "Cuando estaba en esa reunión me llamó Laura Sarabia y me dijo 'se perdió la confianza' hablando sí, por el presidente, o del núcleo de Presidencia, yo creo que ahí estaba hablando el presidente también. Le hice unas preguntas, fue muy amble, yo estaba tranquilo, no estaba molesto, estaba sorprendido, me lo sospechaba", expresó Gaviria en Caracol Radio.

Gaviria manifestó que le preguntó a Sarabia sobre cómo sería su salida y dialogaron un poco más, pero de forma breve. El exministro además reveló que horas después se enteró que a la actual ministra Aurora Vergara la llamaron desde Casa de Nariño de última hora, indicios que le estarían confirmando en ese momento su salida. "Había un consejo de ministros citado a las 05:00 p.m., yo me acuerdo de que yo llegué temprano, no siempre empezaban puntuales, pero yo llegué puntual, llegué a las 05:00 p.m. y estaban todos los individuales puestos en la mesa del consejo de ministros, me siento ahí en mi silla y no llega nadie, yo creo que yo era el único que sabía que no iba a haber consejo de ministros", expresó Gaviria en Caracol Radio. El exministro manifestó que previo a la alocución presidencial, conversó con los ministros de Interior, Alfonso Prada; de Hacienda, José Antonio Ocampo; y de Agricultura, Cecilia López, con quienes finalmente se enteró que su salida del Gobierno sería anunciada en la alocución presidencial junto a las exministras de Deporte, María Isabel Urrutia, y de Cultura, Patricia Ariza.

Gaviria además expresó que intentó hablar con el presidente para manifestarle que él no era la persona que había filtrado el documento, pero desistió cuando comenzó a ver que llegaban los ministros para prepararse a salir en la alocución, por tal razón decidió irse y ver el anuncio en el trayecto hacia su casa. “Empezaron a llegar los ministros a la alocución que se iban a parar en la parte de atrás y yo dije no me voy a someter a eso, no me voy a parar ahí, imagínese el meme en que me habría convertido”, afirmó el exministro. El exministro expresó que le hubiera gustado que su salida del Gobierno hubiera sido diferente, pero expresó que no se victimizará con la situación. Gaviria además reveló que el miércoles 1 de marzo almorzó con el presidente Petro.