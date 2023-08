A través de una carta, Petro solicitó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía que sea declarado como víctima. “Que se me acredite como víctima directa en el marco de los aportes de hechos relacionados con delitos del conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz del exparamilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo (alias Macaco)”, se lee en la misiva.

Durante el Encuentro por la Verdad que citó la Cancillería, alias Macaco anunció que “el otro componente de verdad que aportaré, con detalles, es tendiente al apoyo incondicional que de múltiples forma efectuó el exmagistrado José Leonidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente, a través de la Fiscalía, la imagen del hoy presidente, Gustavo Petro, en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces”.

El exfiscal aseguró a El Tiempo que lo dicho por Jiménez era una farsa. “Si alguien tuvo garantías en mi periodo fue Gustavo Petro, eso lo sabe inclusive él, porque lo dije delante de los magistrados de la Corte”, argumentó el exfiscal.

Así mismo, Martínez calificó a alias Macaco como un farsante, se declaró dispuesto a que se investigue cualquier acusación e insistió en que el Canciller Álvaro Leyva “sistemáticamente” busca causarle daño.

“Ahora está también haciendo este montaje contra mí, lo cual es una persecución porque he denunciado abiertamente y sobre lo que no hay ninguna duda, Leyva Durán anda en esta actividad sistemática para causarme daño porque nunca he podido perdonar sus conductas aliadas a las Farc en detrimento de todos los colombianos. El señor fue canciller en el Caguán, fue nombrado y la carta se conoció, en donde Tirofijo lo nombró como vocero de las Farc desde El Caguán” indicó Martínez.

Por su parte, Leyva solo se limitó a trinar que “paz total es igual a verdad total”.

Sin embargo, la JEP ya citó a Jiménez a su audiencia única de verdad en la que se espera dé detalles que solo él conoce frente a las acciones de las Autodefensas Unidas de Colombia. Está previsto que declare el 8 y 9 de noviembre. Alias Macaco aseguró que entregará todas las pruebas.