Dos contratos millonarios

Los líos que cobijarían al entonces director de la Aerocivil empezaron por el aeropuerto José María Cordova (de Rionegro), que es el segundo más importante del país, solo superado por El Dorado, de Bogotá.

Según la auditoría, la Aerocivil firmó un contrato para los estudios y diseños de una pista adicional en el JMC que costaría un total de 7.500 millones de pesos. Para dicho fin le entregó al contratista un anticipo por 1.125 millones y otro dinero para la Fase 1 por 2.358 millones más.

Pese a esas sumas, el contrato no llegó a buenos términos y quedó incompleto, por lo que la Contraloría alertó por un posible “daño al patrimonio del Estado” por 3.400 millones de pesos.

Pero ese no fue el único proyecto en veremos. Otra revisión de la Contraloría halló que la Aerocivil suscribió otro documento en 2020 con el objetivo de construir la torre de control del aeropuerto El Embrujo, de Providencia. Pese a que el contratista tuvo 19 meses para ejecutar la obra, el contrato tuvo que ser terminado en septiembre de 2021 –durante la administración de Fajardo– porque no se estaba “amortizando” de manera adecuada. Lo que significa que la entidad no estaba cumpliendo con su parte del trato.

Solo en dicha obra, la Contraloría asevera que los 3.180 millones de anticipo se perdieron y generaron otro daño patrimonial por “la no ejecución de las obras”.