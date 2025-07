¿Sin pasaportes en agosto? Solo habría stock para 21 días hábiles

El papel de Saade

El polémico jefe de gabinete ha sido protagonista porque el presidente Gustavo Petro lo delegó como “articulador” del proceso del acuerdo entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

El problema es que, según funcionarios de la Cancillería en una vista de la Procuraduría, Saade habría ordenado ralentizar las citas para la entrega del pasaporte. La orden la dio en ausencia de la entonces canciller Sarabia en su viaje a República Checa antes de entregar el cargo.

“Saade reunió a mi equipo para darles una orden improvisada y contraria a la mía. Ellos, sorprendidos, me llamaron a informarme y a pedirme instrucciones. Mi equipo me dejó saber que el señor Saade les ordenó demorar la asignación de citas para ‘hacer rendir’ el stock de pasaportes que queda. Cuando le pregunté por qué se había atrevido a dar tal instrucción me contestó que demorarle las citas a la gente no tenía problema y que así el stock de pasaportes alcanzaba para más tiempo”, dijo Sarabia en entrevista con la revista Cambio hace una semana.

Saade habría dicho en privado que TGAS deberá dejar 600.000 libretas de pasaporte, lo que le daría al Gobierno entre cinco y seis meses de maniobra mientras se hace el empalme para garantizar la elaboración de los documentos que deben cumplir con unos estándares de calidad.

Los funcionarios de la Cancillería consultados no saben de dónde sale esa cifra. Además, a la fecha, la Imprenta Nacional no cumple con los requisitos técnicos mínimos, como lo contó este diario en la edición del domingo.

Entérese: Pasaportes: Cancillería reconoce que es “inviable” iniciar operaciones con Portugal el 1 de septiembre, ¿qué contempla el Gobierno?

¿Eventuales sanciones?

Desde que llegó al poder, el presidente Petro quiso quitarle el contrato a TGAS de la fabricación de los pasaportes. Aún así, la última renovación fue a través de la figura contractual de la urgencia manifiesta porque el Gobierno no estaba y no está listo.

La insistencia del jefe de Estado, según los hechos, ha generado improvisación y le costó la salida del excanciller Álvaro Leyva y de su poderosa mano derecha y excanciller Laura Sarabia; también está salpicado el exministro y candidato presidencial Luis Gilberto Murillo.

Pero los efectos para el país podrían ser más grandes. Si un país no cumple con los requisitos mínimos para la expedición de pasaportes, algunos países le podrían imponer visados y hasta algunas sanciones.

Según las fuentes de la Cancillería, Sarabia y su equipo advirtieron en Presidencia de esos escenarios. La solución provisional era extender la urgencia manifiesta por otros 11 meses y que el Gobierno fuera quien manejara los datos.

En la conversación de la salida de la excanciller con el presidente Petro en Palacio, el mandatario le habría preguntado, medio en broma medio en serio, que si ella prefería a TGAS que al Gobierno. Ella volvió a repetir que su lealtad era con el Gobierno Petro y por eso rechazó, incluso, el ofrecimiento de ser embajadora en Reino Unido.

Hasta la lealtad tiene límites. Y el poder también.