Anuncian investigación disciplinaria a vinculados al caso Casa Blanca

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, dijo este viernes que la semana entrante daría a conocer los nombres de los concejales de Barranquilla y diputados del Atlántico que están siendo investigados en el caso conocido como ‘Casa Blanca’, quienes estarían implicados en la compra de votos durante el proceso electoral de marzo de 2018, en el que fue detenida y luego sancionada la excongresista Aída Merlano Rebolledo.

“Lo que he venido diciendo desde el primer momento, es que aquí hay que atacar toda la red y no únicamente, como sucede con algunas investigaciones en Colombia, a los síntomas, sin llegar a las causas reales de la corrupción, en el caso de las empresas criminales electorales”, manifestó.

Carrillo dijo que la próxima semana anunciará el inicio de “investigaciones disciplinarias a toda la red de concejales y diputados en el departamento del Atlántico, estamos trabajando en este momento en esa dirección, que pudieron estar involucrados en esa empresa criminal electoral”.

El funcionario no quiso revelar los nombres, pero señaló que “ustedes saben cuáles son los rumores, saben lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, pero aquí lo importante es que la investigación apunte a ese concierto para delinquir”.

Anotó que queremos que “no se quede en las minucias, en las anécdotas, que son irrelevantes desde el punto de vista de la investigación criminal. Aquí hay una actividad claramente, que es competencia de la Fiscalía General de la Nación. Yo no soy autoridad penal, no tengo competencia para acusar a nadie, desde el punto de vista penal, pero tengan la certeza de que, en el campo disciplinario, estamos con todas las alarmas prendidas para que aquí se conozca la verdad”.

“Insisto, me parece que los ciudadanos que han sido víctimas de esas redes, de esas organizaciones criminales electorales, se acerquen y nos cuenten la realidad de todo esto, para evitar que estos episodios se repitan en Barranquilla. Tenemos que insistir en la no repetición. Que ese fenómeno de la famosa ‘Casa Blanca’ y de la compra y venta de votos no sea de nuevo el episodio que vaya de nuevo a mancillar la historia el día de las elecciones en esta ciudad como sucedió en las justas electorales del año pasado. Y ahí la ciudadanía y, por supuestos, ustedes los medios de comunicaciones pueden ayudar muchísimo a la hora de avanzar en esa investigación”, sostuvo Carrillo Flores.

El Procurador indicó que, a raíz de ese hecho, el Atlántico está en “zona roja” por las denuncias de trashumancia electoral y por eso se ha puesto mucha atención en tener una vigilancia especial por parte de la entidad que dirige para evitar que se repita lo de los años anteriores.

“Como ustedes saben y con todos los indicadores y herramientas analíticas de la Procuraduría, en el caso de Colombia, las ciudades con mayor alto grado de trashumancia electoral son Barranquilla y Soledad, para hablar del Atlántico, después vienen Soacha y Medellín”, aseguró.

En el caso del Atlántico, manifestó que de los 23 municipios del departamento “hay un riesgo alto en diez municipios, que suman más de 73.000, obviamente, encabezan la lista, a nivel nacional, Barranquilla y Soledad”.

Apuntó que, a diferencia de las elecciones anteriores, en esta oportunidad hay 17 nuevos delitos electorales. Entre los que se destacan la trashumancia, la inscripción estando inhabilitado, la compra y venta de votos, entre otros.

“Aquí había situaciones que hacían parte, como se dice popularmente, del paisaje electoral, de las anécdotas electorales. ‘Es que vendió o compró el voto’, ‘es que se le llevó la cédula’, como lo hizo un alcalde acá y apareció con un arma de fuego amenazando a la población y un contingente de personas que le estaban trasteando las cédulas. Eso no es admisible, eso no simplemente es una conducta del pasado de Colombia, sino que eso hoy en día es un delito. Eso lo tiene que saber la ciudadanía”, termino diciendo.

El Procurador anunció su presencia de nuevo el próximo viernes en la capital del Atlántico, donde se tiene la expectativa de que se puedan conocer las medidas disciplinarias contra los concejales y deputados del departamento, quienes están siendo investigados en el denominado caso ‘Casa Blanca’.