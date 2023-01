Pese a que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, solicitó explícitamente suspender las órdenes de captura contra 8 miembros del Clan del Golfo y 8 miembros más de las Autodefensas Conquitadores de la Sierra de Santa Marta, la Fiscalía le respondió que no podía cumplir con esas solicitudes porqu e los grupos no tienen estatus político y, por ende, iría contra la Ley.

La paz total el presidente Gustavo Petro continúa recibiendo sablazos de los poderes judiciales. Esta vez fue la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, la que salió a decir que la “paz no puede estar por encima de la Constitución”, una frase con la qu e respaldó la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra 16 voceros de paz reconocidos por el Gobierno.

Así las cosas, la jefa del Ministerio Público reiteró en que la democracia de Colombia “se basa en la separación de poderes” y que esas órdenes de captura deben de seguir vigentes.

Así mismo, añadió que “las autoridades no pueden ignorar el deber constitucional que tienen de hacerlas efectivas”.

“La paz no puede estar por encima de la Constitución. Tal y como lo expresé en su momento con respecto a los voceros de paz de la ‘Primera Línea’, cuando se les levantaron las medidas de aseguramiento por una funcionaria que no era competente, hoy debo decir que estoy de acuerdo con la postura del fiscal General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra los miembros del ‘clan del Golfo’ y ‘Los Pachencas’ solicitada por el Gobierno por cuanto, como él lo dijo (el Fiscal General), no se cumplieron los presupuestos legales ni constitucionales para ellos”, aseveró Cabello.