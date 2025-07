Estos son los 46 jóvenes colombianos destacados por Forbes por estar “transformando el mundo”

En esta categoría es donde más colombianos figuran, con 14 seleccionados. Entre ellos destaca Isabella Espinosa, de 29 años. La revista argumentó que la empresaria ha liderado la expansión de Baobab hasta alcanzar una facturación anual de 13 millones de dólares, generar más de 100 empleos directos y construir una red de más de 1.500 empleados.

Además de su impacto empresarial, la marca se distingue por su enfoque en la sostenibilidad, promoviendo la economía circular a través de iniciativas como Cascade. Espinosa cuenta con premios internacionales como el NY Power Women y el Latin America Designer of the Year.

También resalta Lucas Muñoz, gerente general de Mimos, sobre este se destaca que con experiencia previa en compañías como Crepes & Waffles, asumió a los 28 años la gerencia de Mimo’s, una marca con más de cinco décadas de trayectoria en Colombia y posicionada entre las tres principales del sector de helados.

Su mayor desafío ahora es impulsar la innovación manteniendo el sabor tradicional que caracteriza a la marca, y llevar esa propuesta a los más de 230 puntos de venta que Mimo’s tiene en el país.

No se puede dejar de lado a Vanessa Rodríguez, gerente general de Efecty, Jaime Giraldo, fundador y CEO de The Next Shot Group, Vanessa Jadad, fundadora y CEO de Somos Braun, Juan Pablo Urrea, CFO de Rentandes, Gabriela Tafur, fundadora y CEO de LatidoTV, Gustavo Correa, cofundador y director ejecutivo de Blow Up,

Nicolás Cruz y María José Echeverri, cofundadores de la Colombia Tech Week, y Daniel Moreno y Santiago Cala, cofundadores de Alfred.