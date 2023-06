Luego, el mandatario, aumentó el tono de la discusión pidiéndole a la funcionaria que “no se atribuya funciones que no tiene”.

“Usted procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene. Usted tiene prohibido suspender derechos políticos. Esa es nuestra constitución, esa es la convención americana. Respételas (sic)”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

Además de las críticas del presidente, la bancada del Pacto Histórico anunció la semana pasada en una carta que solicitará medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que proteja sus derechos políticos.