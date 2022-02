En la tarde de este lunes, la Procuraduría respaldó el pedido de la Fiscalía al decir que el caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos debe precluir.

Lo hizo, por ahora, por el primero de esos dos delitos, el cual fue argumentado por el delegado de esa entidad para este caso, el señor Jorge Enrique Sanjuán.

Desde la semana pasada, el representante del Ministerio Público se ha concentrado en tratar varios hechos relevantes de este proceso, uno de los hechos judiciales más importantes de los últimos años.

Lo dicho por Sanjuán, no obstante, no es vinculante en el caso, ya que la decisión de si precluye o no es de la jueza que lleva el caso, quien deberá escuchar lo que reste de la intervención de la Procuraduría, y a los abogados de Uribe Vélez.

El respaldo

El año pasado, durante varias sesiones, el fiscal delegado Gabriel Jaimes detalló punto por punto por qué debería precluir el caso del expresidente. Para el ente acusador no hay cabida a procesarle por este hecho, postura contraria a la de las víctimas.

El respaldo por parte de la Procuraduría va en varios sentidos. Primero, porque de acuerdo con ellos, lo dicho por el testigo Juan Guillermo Monsalve no tiene mayor asidero. De hecho, su testimonio sería objeto de varias sospechas a tal punto de que no haya sido paramilitar, como se le conoce desde hace años a Monsalve, hijo del mayordomo de la Hacienda Guacharacas –de propiedad de los Uribe.

Sobre el soborno a testigos, Sanjuán ha empezado a dejar ver cuál será la posición definitiva en este delito. Por ahora, a falta de que la jueza dé su veredicto, el expresidente seguirá en calidad de imputado, tal como lo determinó el año pasado la Corte Constitucional.