Tras un mes de la apertura de tres nuevos macrocasos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Procuraduría le pidió al tribunal especial que los relatos de las víctimas sean abordados de manera amplia y no excluyente, en especial en los territorios donde no hay condiciones de seguridad.

Así mismo, hizo un llamado sobre la necesidad de fortalecer la Sala de Reconocimiento de dicha jurisdicción para poder avocar todos los casos que llegan.

“Buena parte de los territorios donde hay víctimas distantes no han tenido la suficiente oportunidad de reconocer este proyecto, situación que es un claro indicador de que no ha llegado a esos territorios la garantía de no repetición contemplada en el Acuerdo de Paz”, señaló el Procurador Delegado con Funciones de Coordinación ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, en una de las últimas audiencias de observaciones de víctimas organizadas por la JEP.

Acosta hizo énfasis en la importancia de que en todos los macrocasos se asuma “una interpretación pro-víctima”, sin dejar por fuera a ninguna de ellas, puesto que no puede haber un desconocimiento o exclusión de las condiciones de las víctimas del conflicto armado. “Cualquier mora o dilación puede suponer una revictimización y una acción con daño”, precisó el procurador delegado ante la JEP.

Los tres nuevos macrocasos están enfocados en investigar los crímenes asociados con violencia sexual y basada en género, homicidios, masacres, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tomas a poblaciones, uso de armamento indiscriminado y otros crímenes no amnistiables por parte de las extintas Farc.