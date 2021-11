Propuesta de Petro de frenar exploración petrolera no es nueva

En el caso de Petro, el mensaje que dio va encaminado a una economía que deje de ser extractivista . De acuerdo con el candidato, hacia ese modelo “habrá una transición tranquila, pero segura y seria”, lo que deja claro que no lo hará de manera brusca en caso de ganar los comicios del próximo año.

Pero, ¿es nuevo lo que propone el senador? Su objetivo no dista de lo que se ha entablado en varias discusiones científicas que buscan mitigar el cambio climático a partir de una transición más limpia, como lo fue la Conferencia Anual sobre Cambio Climático COP26, celebrada hace unos días en Glasgow, Escocia. En ese escenario, el Gobierno colombiano fue uno de los que lideró propuestas a nivel región en busca de energías más limpias.

Sus palabras hicieron eco durante el fin de semana pasado, y aún no dejan de ser discutidas por diferentes sectores, uno de ellos el político.

El oscuro panorama en caso de que no se trabaje por mitigar el cambio climático también lo advirtió recientemente el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Ipcc) de Naciones Unidas. Todo de la mano del Acuerdo de París , el cual busca la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según Petro, investigaciones científicas dicen que el seguir haciendo uso del petróleo y del metano no contribuye a los planes que tienen muchos países de reducir su contaminación a 2030 y 2050.

Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía, manifestó estar de acuerdo con la propuesta de Petro de hacer una transición tranquila, aunque en cuanto al freno a la exploración resaltó que, si no la hay, “ estaríamos avocados a la vuelta de cinco años a tener que importarlo . Y lo tendríamos que importar porque nuestras dos refinerías demandan aproximadamente 360 mil barriles al día para producir los combustibles que el país requiere”.

En su sexto informe (AR6), entregado a mediados de este año, el Ipcc incluso habla de que el impacto es tan grande, que “las concentraciones de dióxido de carbono no se han observado en dos millones de años; las de metano no tienen precedentes en los últimos 800.000 años; y la tasa a la que está aumentando la temperatura no se veía en los últimos 2.000 años”, le dijo a este diario la profesora Paola A. Arias, una de las autoras del informe.

Desde ese punto de vista, la propuesta de Petro no es nueva ni tampoco va en contravía de las acciones que proponen organizaciones como Naciones Unidas y la Unión Europea. Sin embargo, lo que ha causado revuelo es el frenar las exploraciones desde el 8 de agosto de 2022, un día después de eventualmente posesionarse en la Casa de Nariño.

¿Por qué?, porque gran parte del dinero que le entra al país viene por cuenta de las regalías del petróleo. Su respuesta ante eso, no obstante, ha sido que los miles de millones que deja la industria petrolera a corto plazo se conseguirán a punta de turismo, industria y agricultura.