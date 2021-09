David Blight, ganador del Pultizer 2019, ofreció en junio de 2020 a la BBC varias de las reflexiones más ponderadas sobre el fenómeno de revisión de monumentos. “Las personas pueden derribar 100 monumentos en un mes. ¿Pero qué haces después? ¿Qué planeas ahora como forma de decir, "eso no es lo que somos"? Bueno, ¿quiénes somos entonces?”, interrogó el profesor de Yale. Entre las conclusiones de Blight sobre el tema, señala que el derribo y reubicación de estatuas es apenas una fase en la búsqueda del nuevo paisaje conmemorativo y que tal vez, cree, este no deba estar conformado por esculturas, sino por otras representaciones, las mismas que se exploran desde hace varios años con Alemania como punto de partida de los llamados contramonumentos, de la mano de artistas como Horst Hoheisel, quien en su intervención en 2018 en la cátedra Ernesto Restrepo Tirado, del Museo Nacional, expuso que ante el “aplastamiento de la historia” que ejerce el monumento tradicional, por sus características avasallantes y su pretensión de imponer una historia de manera indefinida, el camino de las nuevas generaciones para hacerle contrapeso es a través de expresiones que desafían la concepción de la monumentalidad (arte performativo, murales, espacios que exigen la interacción del público) partiendo de un cambio fundamental: el objetivo ya no es recordar ni celebrar, sino no olvidar. Laura Arciniegas, investigadora del Laboratorio de Estudios de Arte y Patrimonio de Los Andes, señala que en el país se consolidan nuevas expresiones de memoria colectiva. Murales y graffitis en plazas y barrios; o la intervención de símbolos como Los Héroes, un monumento en el que conversan tanto pasado como presente, y que fue diseñado por el arquitecto fascista Angiolo Mazzoni, que huyó de Italia tras la caída de Mussolini, estuvo a cargo de la cartera de obras públicas en Colombia y diseñó el monumento por pedido de Laureano Gómez, en homenaje a los soldados colombianos que pelearon en la Guerra de Corea. Tras la caída de Gómez por el golpe de Estado de Gustavo Rojas, el objetivo de la obra cambió para rendir tributo a los soldados de la Independencia. En los últimos años se convirtió en punto de encuentro y en lienzo para plasmar los más diversos reclamos sociales. De ahí que su demolición despertara desconcierto entre todas las orillas políticas y sociales.

La experta cree que Los Héroes ofrece uno de los ejemplos más emblemáticos de hacia dónde debemos conducir el debate del patrimonio público y la memoria: hacia la convivencia de todas las miradas. En esa ruta, dice, no cabe la desaparición de estatuas incómodas como solución a la construcción de una historia más incluyente y tampoco es útil la estigmatización sobre intervenciones a estos símbolos o la anulación de espacios, como los murales creados por colectivos sociales y censurados por otros ciudadanos o la fuerza pública.