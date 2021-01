¿Y los ventiladores made in Colombia en qué están?

Augusto Galán - Director del observatorio Así vamos en salud

Diez meses desde que se inició la pandemia en Colombia y en esta semana se supera la cifra de 50 mil personas fallecidas como resultado de esta infección por coronavirus. La gran mayoría de ellas, mayores de 60 años. Al comparar la situación en el escenario latinoamericano, nuestro país ocupa el sexto puesto en la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Para contextualizar esta cifra no necesitamos más que revisar el perfil de mortalidad que ha tenido nuestro país durante los últimos años; encontramos allí las primeras diez patologías causales junto al número de fallecidos por las mismas. Desde hace poco más de una década la enfermedad isquémica del corazón –el infarto cardíaco– ha sido la primera causa de mortalidad en el país. El dato anualizado más reciente muestra que en 2019, un poco más de 39 mil personas fallecieron por esta causa. Podemos decir entonces que la mortalidad por coronavirus pasará a la historia epidemiológica del país como la primera causa del año 2020. Cincuenta mil familias que perdieron sus seres queridos. El doble de la población que murió en la tragedia de Armero. La Covid-19 no ha resultado ser una simple “gripita” como algunos han querido minimizar la pandemia. Convivirá con el mundo por varios años más y además nos ha demostrado que la salud es el fundamento de una sociedad; sin la salud la esta última no es productiva, ni crece el PIB, tampoco el comercio se desenvuelve e inclusive la educación no se puede realizar con pertinencia. Comprender esto será esencial para transformar el concepto de salud que ha imperado por muchas décadas en el país y en el mundo, lo que deberá redundar en el bienestar y en la protección de las sociedades.