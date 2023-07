Fue así como el pasado 6 de junio se le aprobó al holandés el contrato No. 796-2023 del Fondo Colombia en Paz. El hombre se comprometió a implementar la estrategia de comunicación y visibilidad de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

El hombre –pese a sostener una relación marital con Irene Vélez, ministra de Minas y Energía – dijo bajo gravedad de juramento que no tenía ningún impedimento y conflicto de interés para acceder a los contratos burocráticos que ofrece el Estado.

La definición básica de nepotismo indica que es la preferencia de un gobierno para otorgar cargos públicos a sus familiares y amigos sin importar el mérito. Sin embargo, la ministra Vélez expresó que, en este caso, no hubo una práctica clientelista.

“Debo aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo”, escribió Vélez y añadió: “Las actividades que ejerce mi esposo no son nuevas, las ejecuta desde hace años y su trabajo es reconocido. No hay ninguna relación entre sus actividades y mis funciones. Como cualquier familia en Colombia, trabajamos por la sostenibilidad de nuestros hijos y los gastos del hogar”.