“Nos acercamos al proyecto de la “Paz Total” que adelanta el actual gobierno con el anhelo de que tenga éxito, pero también con el temor de que no logre sus objetivos” , reza el documento.

De hecho, y teniendo en cuenta que la Casa de Nariño no especificó protocolos y métodos de seguimiento a esos ceses, grupos como el ELN y el Clan del Golfo ya no hacen parte de ese cese de disparos que Petro anunció.

Así las cosas, el presidente Petro tiene en sus manos un documento con 12 grandes recomendaciones que vienen desde personajes como Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, Minas y Energía, jefe negociador en las

negociaciones con el ELN; Enrique Santos Calderón, periodista, negociador de paz con las FARC; Armando Borrero, Ex-consejero Presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional; Rafael Aubad, ex rector de la Universidad de Antioquia, ex director de Proantioquia; Camilo Reyes, exministro de Relaciones Exteriores, exembajador en los Estados Unidos y Luz Helena Sarmiento, exministra de Ambiente, ex negociadora de paz con el ELN, entre otros.