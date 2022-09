Este diario se comunicó con la Nueva EPS, que advirtió que sus cuentas no coinciden con los $43.000 millones que dice el INC que le estaba debiendo. Con corte a este 15 de septiembre comunicaron que la deuda que tienen es de $12.000 millones y en proceso de conciliación hay otros $10.687 millones.

No obstante, hay deudas que son más difíciles de cobrar. Esta semana la Supersalud ordenó la liquidación de la EPS Convida, que tenía más de 400.000 afiliados en Bogotá y Cundinamarca.

El panorama es alarmante. Hasta julio pasado Convida le debía al INC $13.996 millones, lo que equivale al 7 % de las deudas por cobrar de esa entidad. Aunque en el papel se supone que las EPS deben quedar al día con todos los pasivos pendientes, en la práctica es común que dejen huecos presupuestales monumentales que condenan financieramente a los prestadores de servicios de salud.

En todo caso, la Supersalud informó que este año el INC ha logrado recuperar cerca de $11.599 millones en nueve acuerdos conciliatorios y ha firmado otros cuatro acuerdos para que le paguen $16.471 millones.

Así se opera en el INC

EL COLOMBIANO contactó al INC para ahondar en su situación financiera, pero detallaron que no se van a referir a ella por tratarse de un “tema sensible”.

De todos modos, este diario se comunicó con fuentes que conocieron de cerca la situación del INC desde adentro. Una antigua empleada –que pidió no ser citada– advirtió que la mayoría de los profesionales de salud que laboran en el INC están tercerizados. Es decir, su empleador es una empresa externa, como sucede comúnmente con los hospitales públicos.

Indicó, además, que hay servicios que pueden ser difíciles tanto para los pacientes como para el personal.

“La parte de urgencias es terrible”, indicó la fuente. “Hay un hacinamiento tenaz. A los pacientes que necesitaban aislamiento solo se les ponía una cortina, porque el espacio no daba”, contó.

Según explicó, esto se debe a que tanto en Bogotá como en el resto del país los lugares que se encuentran bien equipados para recibir urgencias de pacientes oncológicos son muy escasos.

Pero el trabajo que adelanta el INC es valiosísimo para estas personas. No hay otro hospital público en el país que cuente con los equipos y el talento humano que tiene el INC. No solo presta servicios a personas de Bogotá, donde están ubicadas sus instalaciones, sino de todo el país.