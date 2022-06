Las desventajas económicas también le pesaban. Para ella comprar libros y documentos era más difícil que para sus compañeros, que no debían hacer mayor esfuerzo para costearlos.

Incluso, contó, había días en los que tenía que sacrificar la plata de los pasajes para poder comer en la universidad. Le tocaba irse a pie. De su casa a Eafit se gastaba entre 40 minutos o una hora. “Yo camino mucho”, dijo Elisa, como si nada.

Vale decir que tanto el Estado como las universidades privadas hicieron grandes esfuerzos para evitar que los ‘pilos’ tuvieran obstáculos académicos y económicos que les impidieran culminar sus carreras.

El Icetex les brindaba apoyos de sostenimiento que se consignaban con el fin de que los alumnos pudieran costear los gastos paralelos a su educación.

Pero en algunos casos ese apoyo no fue suficiente. A partir del cuarto semestre de la carrera, las notas de Elisa bajaron y con ellas desmejoró su salud mental.

“En sexto y séptimo semestre empecé a tener episodios depresivos”, recordó Elisa. “No soportaba estar en la universidad, cuando llegaba tenía ataques de pánico. No podía concentrarme, tenía demasiada ansiedad”, agregó.

Hubo días en los que no se paraba de la cama, no comía y no iba a clases. La situación se volvió insostenible. “Si vas a deber $100 millones, tu vida no los vale”, le dijo una psicóloga a la que consultó.