¿Qué pasa si muero antes de cumplir con los requisitos de pensión?

Cuando se ahorra a largo plazo buscando una pensión para la vejez teniendo en cuenta los dos sistemas que existen para jubilarse en Colombia, uno de los temores de las personas es qué puede pasar con esos recursos en caso de que fallezcan sin lograr los requisitos, si los perderán o si sus seres queridos podrán tener acceso a ellos.

Así las cosas, en el caso de las pensiones se debe diferenciar entre el sistema privado de los fondos y el público, de Colpensiones. La ley dice que para el primero hay dos opciones, se puede lograr una pensión de sobrevivientes o una devolución de saldos. En el segundo se puede lograr una indemnización sustitutiva.

De acuerdo con Iván Jaramillo, abogado e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, si el afiliado (es decir que todavía no se había pensionado) fallece y en los tres años antes de su muerte había logrado cotizar durante mínimo un año, es decir, tenía 50 semanas de cotización, su cónyuge e hijos podrían acceder a la pensión de sobreviviente.

“La mitad de ese dinero es para el cónyuge y 50% para los hijos si son menores de 18 años, si son menores de 25 años y están estudiando o si tienen alguna invalidez”, dijo.

Si el afiliado no tenía cónyuge o sus hijos no cumplen con estas condiciones, la pensión de sobreviviente podría dirigirse a los padres, y si no tiene, a los hermanos que dependían de él.

Vale la pena mencionar que el monto mensual de esta pensión será de mínimo 45% y máximo 75% de los ahorrado por el afiliado.

En el caso de que no se cumpla con la condición de las semanas, los familiares podrán reclamar el dinero ahorrado más los rendimientos en el administrados de pensiones.

Esto es un poco similar a lo que sucede en Colpensiones, pues si el fallecido tiene cónyuge o sus hijos cumplen con los requisitos expuestos antes, el Estado entrega una indemnización sustituta, de lo contrario, el dinero se queda en el sistema.