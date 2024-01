En su trayectoria trabajando para la Fiscalía General de la Nación también están casos como el de la exministra de Deporte, María Isabel Urrutia, quien es investigada por presuntas irregularidades en la firma de 106 contratos por alrededor de 21.000 millones de pesos; el del exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, procesado por supuestos líos de corrupción en un contrato de 10.000 millones de pesos y contra el fiscal Daniel Hernández, señalado de no oficializar órdenes de captura para que capturaran a tres excontratistas de Odebrecht y de, supuestamente, presionar testigos para que no declararan.

Lo cierto es que este no es el primer caso de gran relevancia nacional al que se enfrenta el fiscal.

Pese a esa trayectoria, Salcedo ya atraviesa su primera polémica con apenas unas horas de ser nombrado en ese caso.

Según han dicho varios políticos en X, el nuevo fiscal se habría reunido con varios congresistas del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, para que votaran a su favor cuando estuvo como aspirante para ser el contralor general.

Sin embargo, Salcedo no resultó electo y, además, no obtuvo los votos del petrismo, por lo que él se ha defendido diciendo que no tiene ningún tipo de vínculo con el Pacto Histórico ni con el presidente Petro.