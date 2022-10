A su vez, explicó que el delito de actos de discriminación también se le imputaría debido a que los pronunciamientos que hizo Rubiano no están amparados dentro del derecho a la libertad de expresión.

Bernate también indicó que estos delitos no necesariamente llevarían a Rubiano a la cárcel.

“Este odio racista es irracional, es decir se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre”, comentó el mandatario en sus redes sociales.

Sobre este episodio han opinado figuras políticas que no han sido tan cercanas al Gobierno actual como Juan Manuel Galán, quien expresó su respeto y total solidaridad con la vicepresidenta Márquez.

Fue tanto el rechazo en la esfera política, que el mismo líder de la marcha, el excandidato presidencial Enrique Gómez, se pronunció al respecto. “Las multitudinarias marchas no pueden quedar opacadas por un personaje que la emprende de manera vulgar y violenta contra Francia Márquez. Así no es y no será. Completo rechazo a ese tipo de expresiones”.