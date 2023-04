Ese mostraba que Colombia ocupa el puesto 80 en el mundo, porque ese era el resultado de un índice que crearon estos investigadores y que llamaron el “índice de acceso y calidad”. En ese caso, lo que hizo The Lancet fue tomar 32 causas de muerte y estudiar cómo está la mortalidad por esas causas.

Medirlos es difícil porque existen muchísimas variables. El problema ahí es elegir las variables para poder comparar, así como que no todos los países tienen la misma información o no la tienen actualizada. Eso hace que las comparaciones sean complicadas, porque los investigadores tendrán que construir una metodología que difícilmente podrá expresar la totalidad de los datos.

No es un modelo colombiano, más bien es uno global en el que se busca que todas las personas tengan algún tipo de cobertura, que es lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado la cobertura universal. Colombia ha avanzado muchísimo hacia allá y muchos países de ingresos medios han avanzado a ese nivel. A nivel latinoamericano tenemos diferentes modelos que le apuntan a eso, como en Argentina o en Brasil, que son modelos públicos que cubren a la mayoría de la población y hay otros países que están un poquito más quedados. Como en México, en donde tienen un seguro para los empleados formales y uno para los empleados del Estado, pero quienes no tienen ningún tipo de seguro están desamparados.

¿Cómo está el sistema colombiano en esos índices?

El país mostró que estaba bien en la mayoría de aspectos, pero también tenía unos problemas de rezago. Más allá de cómo estamos, una de las cosas importantes que muestra ese estudio es cómo ha evolucionado el sistema desde el año 2000 hasta el 2016, que fue el último año que utilizaron. Ese avance me parece que es mucho más importante para mostrar cómo estamos, porque lo que queremos es saber cómo avanzamos en el tiempo y si el sistema está mejorando o no y qué tan rápido mejorar. Ese estudio lo que señala es que, de los 32 indicadores, Colombia mejoró en 28.

Si miramos el caso colombiano, la mayoría de resultados positivos fue en enfermedades relacionadas con vacunación, pero no nos va tan bien en el cáncer, en lo que tiene que ver con leucemia y linfoma, en donde al país le fue mal.

¿Cuál cree que es el aspecto más valioso del sistema actual?

Los sistemas de salud tienen prioridades en diferentes momentos de su vida. Colombia ya hizo una tarea muy importante que otros países con economías parecidas a la nuestra tal vez no han logrado tanto: la protección financiera. Lo que sigue es avanzar hacia un modelo de calidad en el que podamos crear valor. Es la idea de que toda la inversión en salud tiene que generar el mayor beneficio posible y eso es algo que hoy no tenemos, porque tenemos una estructura en donde simplemente pagamos a las EPS por ofrecer servicios, pero la calidad no hace parte de esa estructura de pagos.

¿Cree que la reforma a la salud del Gobierno ataca esos problemas a mejorar?

Parcialmente. Una cosa que hace esta reforma es un esfuerzo por cerrar las brechas en las zonas rurales dispersas y asegurarse que cada población tenga acceso a un centro de atención primaria. Es una apuesta importante para cerrar esa brecha. En eso creo que avanzamos un poco, pero no avanzamos nada y nos arriesgamos a ir hacia atrás en los temas de calidad si se elimina esa tarea del administrador de los recursos de salud, es decir, de ese intermediario que todos los países tienen porque es necesario. El que recoge la plata no puede hacerlo todo. Eliminar las EPS elimina ese rol importante de asegurarse de que los recursos se inviertan en lo que se necesitan.

¿Cómo cree que avanza el debate de esa reforma en el Congreso?

Partimos de un mal diagnóstico, entonces hay problemas que tenemos y reconocemos, pero parece que tienen mucho protagonismo que otros más importantes. Esa asimetría en reconocer lo que hacemos bien y lo hacemos mal, no contribuye a un debate que promueva una reforma que sirva para mejorar los problemas que tenemos. Es una situación en la que el Gobierno no tiene una visión abierta a otro tipo de interpretaciones y eso hace que el debate sea bastante antagónico y fuerte entre todos los actores.