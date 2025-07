Vuelve y juega. El presidente Gustavo Petro una vez más enfiló baterías en contra de la Rama Judicial y reclamó, de nuevo, por un supuesto “golpe de Estado” ante decisiones adversas en los estrados. Tal como lo ha hecho con organismos del calibre de la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado , ahora el jefe de Estado cuestionó y arremetió contra la Corte Constitucional y, en particular, contra su presidente: el magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

En su determinación, Ibáñez –en su condición de magistrado ponente– decretó la realización de al menos 17 pruebas para analizar si fueron corregidos o no los errores inicialmente advertidos en la discusión de la iniciativa. En su momento, el tribunal –al que llegaron más de 40 demandas – concluyó que el proyecto no se debatió adecuadamente.

¿La razón? La decisión adoptada por la Sala Plena del alto tribunal que resolvió ampliar el tiempo para estudiar el nuevo texto de la reforma pensional que acordó la Cámara en junio pasado. Lo anterior, luego de que la propia Corte devolviera el texto al Congreso para subsanar errores de trámite. Ello implica, en la práctica, que aún no será implementada la reforma pensional, con todo y que Petro esperaba ponerla en marcha el pasado 1 de julio.

La determinación desató la faceta combativa del mandatario que, sin más, acudió a su tribuna favorita –la red social X– y llegó a decir sin evidencia alguna que “Ibáñez no quiere la ley pensional” y que lo que en realidad busca “e s aplazarla por miedo a su efecto electoral”.

“El magistrado Ibáñez presume que yo convoqué las extras estando en territorio extranjero. Se equivoca y es comprobable. El problema está en que desconfía de la Presidencia de la Cámara de Representantes y desconfía del presidente de la República porque en su conciencia no quiere, por razones ideológicas ajenas al derecho, que se aplique la ley pensional en Colombia”, remató.

“Como en toda ley hay cosas que ya se pueden hacer. Procedo a efectuarlo. Desde este año se aplica el bono pensional a todos los mayores de 75 años hombre y 70 años mujer que no tengan pensión. Hasta el momento era para mayores de 85 años. Y desde ya empieza la inscripción de todas las mujeres mayores de 62 años y de todos los hombres mayores de 65 años que no tengan pensión y no estén registrados al DPS (Prosperidad Social)”, declaró.

La incongruencia fue advertida desde la oposición: “Si quisieran darle un subsidio al adulto mayor bastaba con voluntad política y priorización de recursos, no hacía falta una reforma ni mucho menos desestructurar el sistema de pensiones de nuestro país”, reclamó el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical).