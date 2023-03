Gobierno retirará reforma a la salud si se modifica su “esencia”, advierte la ministra Corcho

La ministra de Salud, Carolina Corcho, sostuvo que, si el proyecto de reforma a la salud que presentó el presidente, Gustavo Petro, tiene modificaciones en su “esencia”, el articulado sería retirado del Congreso.

La aseveración la hizo durante su intervención en el foro ¿Cuál es la mejor reforma?, organizado por la Asociación Nacional de Industriales (Andi) para abordar las polémicas que ha suscitado ese texto.

En ese panel, Corcho sostuvo que en el documento “sí hay unas esencias que el presidente ha pedido o si no el proyecto de ley no tiene sentido y sería retirado por parte del Gobierno, porque si finalmente no es para hacer un cambio, no tiene sentido un esfuerzo desde el punto de vista del Gobierno y el Legislativo”.

Justamente, el fin de semana el mandatario había comentado durante una entrevista que el articulado que tiene el Capitolio es “el proyecto de ley de salud que se ha presentado es el del presidente de la República”.