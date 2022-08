“La Policía de Bogotá me confirma que no hubo ninguna balacera cerca al Concejo, como irresponsablemente se difunde. Un vehículo estrelló a otro de una persona protegida con esquema de seguridad y huyó. Como no es normal que alguien huya por una simple estrellada lo persiguieron”, indicó López.

Versiones preliminares alcanzaron a apuntar que el siniestro vial y los disparos se produjeron después de un intento de robo.

Información recogida por Blu radio señaló que la camioneta Toyota estaba adscrita al esquema del senador Israel Zúñiga (Comunes), quienes al ver el intento de hurto iniciaron la persecución contra quienes se movilizaban en un Mazda rojo 626. La funcionaria también aclaró este punto.