“No hubiera dejado de cumplir los requisitos de ley aunque me lo hubiera exigido el presidente”: MinJusticia tras su salida

En cuanto al nombramiento de Tovar dijo: “ Las indicaciones que enviaba por WhatsApp la directora del Dapre, eran poco claras y, por ejemplo, contrarias a los manuales, como cuando solicitó nombrar a una persona que no tenía los requisitos para el cargo”. Haciendo referencia a que Tovar es filósofa, y no cuenta con experiencia en el cargo.

En entrevista con el medio citado, Buitrago aseguró sentirse tranquila y satisfecha con su trabajo. Agregó que dio un paso al costado en el momento justo: “ Era necesario que me apartara del cargo debido a que no podía tomar decisiones oficiales mediando razones de terceros en asuntos de importancia que merecían ser sopesados con el presidente y asumidos con su acuerdo y decisión ”.

La directora del Dapre también se ha referido a aquellos mensajes. EL COLOMBIANO conoció la totalidad de los chats entre Rodríguez y Buitrago en los que se habla de varios temas propios del intercambio entre funcionarios. Una vez se conocen las denuncias de Buitrago, la directora del Dapre le escribió: “Yo no hago presiones indebidas (...) no me pongan más una lápida exponiéndome en medios con cosas completamente falsas”.

Por su parte, Rodríguez agregó, en conversación con W Radio, que Tovar fue pedida en ese cargo por el propio presidente de la República: “Es directamente el presidente que me dice ‘yo necesito a Marcela en la dirección de drogas’. Y lo que yo hago es transmitirle esa información a la señora ministra. Ella se molesta por ese requerimiento y dice que el señor presidente no le ha solicitado ese nombramiento”.

La exministra también hizo referencia a eso, asegurando que, aunque fueran pedidos del presidente, muchos de ellos no podían llevarse a cabo sin un debido proceso y cumplimiento de requisitos.

“Le hubiera explicado que es imposible, jurídicamente hablando, que la ministra de Justicia haga ciertas cosas. Le doy otro ejemplo: yo no podía suspender una licitación de una entidad adscrita al ministerio como el Inpec, porque no tengo la facultad legal de hacerlo. No hubiera dejado de cumplir los requisitos de ley aunque me lo hubiera exigido el presidente. El Inpec es un ente autónomo y, fuera de ese hecho, detener un proceso licitatorio tiene connotaciones legales y responsabilidades”, afirmó Buitrago.