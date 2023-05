La propuesta fue tan grave, que el mismo Petro respondió diciendo que era un “peligro” y que no podrían “creer bobo” al país. De unmediato la Fiscalía inició investigaciones para determinar si Marulanda incurrió en algún delito.

“No podemos seguir sentados viendo como nos atan las manos con la excusa de que los criminales ahora si quieren la paz. Yo no les creo. Hay que salir a las calles (...) que es grave lo que nos puede pasar”, se leía en uno de los mensajes reenviados por decenas de militares en retiro.

No obstante, Marulanda ya no es el presidente de Acore y, por ende, no ocupa una posición de poder entre los reservistas que sí salieron a marchar ese día promoviendo “el Estado de derecho y la constitución”, como decía una de las convocatorias.

Tan es así, que el mismo Acore salió a desmentir a Marulanda y aseguró que esas declaraciones no representaban los intereses de los reservistas que la integraban: “Aquí nadie quiere un golpe de Estado”, dijeron.

Con ese asunto saldado, la propuesta de un posible “golpe de estado” se quedó en un ruido mediático y recibió el rechazo de petristas y opositores.

Aunque las marchas no tenían nada que ver con quitar a Petro de su cargo, las marchas sí tuvieron el apoyo de personajes de la talla del excomandante del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, un opositor natural de Petro que fue criticado por el jefe de Estado tras posar al lado del cuestionado coronel (r) Publio Hernan Mejia, quien fue imputado en la JEP por múltiples falsos positivos (ver: paréntesis)

Así las cosas, y tras calificar como “exitosa” su reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, Petro dijo en su alocución que seguirá luchando por cumplir las reformas que prometió y que le apostará con todo su capital político a cumplir su propósito de paz total, el mismo que ha causado suspicacias dentro de las tropas militares.

Por ahora, el fantasma de un supuesto golpe de estado quedó saldado, pero dejó abiertas viejas heridas que han mostrado una relación fracturada entre el presidente Petro y los militares en uso de buen retiro.