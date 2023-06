Las discordias entre el presidente Gustavo Petro con el Ministerio Público no han parado. Durante la audiencia de rendición de cuentas, la procuradora Margarita Cabello respondió a los cuestionamientos que el jefe de Estado ha hecho sobre su labor.

“La Procuraduría General de la Nación mantiene su función constitucional de investigar y fallar las investigaciones disciplinarias que se adelanten contra funcionarios públicos, incluidos los de elección popular”, dijo Margarita Cabello durante la audiencia de rendición de cuentas del año pasado.

El mensaje de la procuradora tenía un receptor claro: Gustavo Petro. Es que el presidente se despachó contra ella y su institución en su cuenta de Twitter. Calificó al Ministerio Público de atribuirse funciones que no le correspondía.

“Usted procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene. Usted tiene prohibido suspender derechos políticos. Esa es nuestra constitución, esa es la convención americana. Respételas (sic)”, había escrito el mandatario en la noche de este martes 30 de mayo.

El mensaje del mandatario ocurrió días después de que la Procuraduría determinara sancionar por ocho meses al senador Alex Flórez –por el escándalo que protagonizó borracho ante unos policías en Cartagena– y formulara cargos al también senador Wilson Arias por señalar de cometer tortura a unos uniformados de la policía. Ambos son fichas del Pacto Histórico, coalición del presidente.

El argumento del presidente es que la procuraduría está desconociendo el fallo de la Corte IDH en la que se determinó que el Ministerio Público no es el organismo que debe sancionar a los funcionarios elegidos con voto popular.

En todo caso, dijo Cabello, la función sancionatoria le fue ratificada a la Procuraduría por parte de la Corte Constitucional. Añadió que, la institución que lidera, además, remite todas sus decisiones al Consejo de Estado para su verificación.

”Estamos, hoy más que nunca, más fuertes en la función disciplinaria y así la ejerceremos”, concluyó Cabello Blanco.

En todo caso, las toldas del Pacto Histórico se preparan para llevar sus alegatos a tribunales internacionales, pues consideran que la incidencia de Cabello podría sacar del Congreso, temporalmente, a otros legisladores de la bancada gobiernista como David Racero, Alexander López y Susana Gómez.