Aunque el Fondo de Financiación –adscrito al mismo CNE– no puede certificar si la financiación de la revocatoria fue irregular o no, pues Abreo ordenó en una polémica decisión del 18 de enero pasado suspender ese procedimiento, sí tiene la facultad de describir los hechos que revisó de las finanzas.

“El Fondo Nacional de Financiación Política, mediante oficio No. CNE-I-2022-001385-FNFPCE-900 del 22 de febrero de 2022, remitió al despacho del magistrado Cesar Augusto Abreo Méndez un informe de la revisión de los estados contables del proceso de revocatoria de mandato de la iniciativa ‘El pacto por Medellín te salvará porque te amamos te vamos a recuperar’”, se lee en una carta en poder de este diario y que confirma la remisión del dosier contable.

Estos últimos, al parecer, no habrían sido debidamente reportados, aunque los mismos líderes revocadores –entre ellos el mismo Andrés Rodríguez que figura como representante de la corporación que alquiló los elementos– aseguraron que todo sí se presentó ante el CNE como se exige en la ley. Incluso, que se cuantificó el valor de lo que se consideraron donaciones en especie y se reportaron en el informe contable que ahora es objeto de revisión oficial.

Además, de acuerdo con lo remitido al despacho de Abreo, quedó constancia de que hay una posible donación que no fue debidamente reportada en torno a si se trataba de dinero en efectivo o de una colaboración en especie.

En ese contexto, detalló una posible inconsistencia relacionada con la cuenta bancaria corriente que se abrió en abril del año pasado para centralizar los recursos de la revocatoria. Esta no se movió por dos meses, ya que solo hasta junio se le hizo la primera consignación por $20 millones, pero –pese a no tener movimientos– generó gastos de uso y derivó en un sobregiro de poco más de $80.000 que terminaron cubriéndose con el giro de mitad del 2021.

Sin embargo, según le dijo Rodríguez a EL COLOMBIANO, los contratos se terminaron después del envío del informe contable porque este pasó al CNE para investigación y no se ha pasado a la segunda etapa.

El agarrón de Abreo

En todo caso, ahora que ya tiene un dosier contable y en la Sala Plena del miércoles de esta semana se negó la solicitud de archivo del proceso administrativo –tenaza que también había frenado la decisión sobre la revocatoria–, debería presentar una ponencia a discusión de sus otros ocho compañeros de magistratura.

No obstante, según documentó EL COLOMBIANO, a Abreo no le cayó nada bien que Zamira Gómez, del Fondo de Financiación, le remitiera el informe y que –al mismo tiempo– les avisara a los demás togados que lo hizo.

En efecto, en la Sala Plena de este miércoles –cuando se leyó la carta confirmando que Abreo ya tenía el dosier contable–, el magistrado de ascendencia política liberal (y nortesantandereano del ala del representante Alejandro Chacón) increpó a Gómez por remitir la carta.

Según fuentes del CNE, Abreo le dijo a Gómez que el informe solo debió llegar a su despacho como magistrado ponente y, sin su previo consentimiento, no tenía potestad de dar un paso de esa naturaleza.

Aunque no es claro si legalmente tenía que haberle pedido permiso para informar que ya estaba el informe contable, lo cierto es que Gómez lo hizo así por petición tácita de otros magistrados que sienten que Abreo está embolatando una decisión sobre la revocatoria.

Cuando EL COLOMBIANO le preguntó al líder revocador Andrés Rodríguez sobre el riesgo que esto implica en torno a que Abreo ahora no solo dilate, sino que se incline por tumbar la revocatoria, con base en las cuatro inconsistencias, respondió que “eso no debe pasar porque todo se subsanó por escrito desde enero pasado y no entiendo por qué se vuelven a mencionar. Pasa algo extraño”.