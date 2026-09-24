Ministerio de Defensa aclara identidad de joven abatido en operativo contra Los Pachenca

Esta semana el presidente informó de un operativo en el que se habría “dado de baja al narcoterrorista alias Cholo”. Según información revelada por las autoridades, un total de siete presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidos como Los Pachenca, fueron dados de baja. Pero ahora el Ministerio de Defensa salió a aclarar información sobre una de las personas abatidas; desmintió las versiones que circularon sobre la identidad de un joven y dijo que no se trataba del hijo de alias Pinocho. En contexto: Así intenta Santa Marta volver a la normalidad tras paro armado: “retomen sus actividades y confíen”

De acuerdo con el comunicado de MinDefensa, sí se identificó como fallecido durante la reciente operación contra el grupo de las “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra” (ACSN) o “Los Pachenca”, a Ricardo Andrés Rodríguez Martínez. “Respecto a este individuo, adulto de 18 años de edad, ninguna fuente de la Fuerza Pública ha afirmado que fuera hijo de alias Pinocho. Por tanto, las versiones que atribuyen tales declaraciones a la institucionalidad carecen de veracidad”, agrega el texto. Y sobre los hechos, no da mayores detalles. Señalan que corresponde a la Fiscalía y a los peritos de Medicina Legal “esclarecer la totalidad de los hechos, así como establecer motivos y actividades de personas presentes en la zona donde se desarrolló el despliegue militar”.

El testimonio de la madre del joven

Paralelamente, circuló un video con el testimonio de la madre de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez. A las afueras del Instituto de Medicina Legal de Barranquilla, donde permanecen los cuerpos de los fallecidos, la mujer dirigió un mensaje al presidente De la Espriella. De acuerdo con su relato, el joven trabajaba en una finca ganadera. “No hacía parte de esa organización”, expresó una familiar, quien pidió que se aclare su identidad y el papel que tuvo durante el procedimiento. La cartera, por su parte, reiteró su plena colaboración con la justicia, reafirmó su compromiso con la verdad y rechazó lo que calificó como la “invención de versiones irresponsables para distorsionar la realidad de los hechos”.

La cartera de defensa, además, añadió que la Fuerza Pública “continúa firme en su misión de neutralizar a los grupos criminales en la Costa Caribe” y demás regiones del país.

La crisis de orden público y el operativo contra ‘Cholo’

A partir de la noche del lunes, en las calles de Santa Marta comenzaron las quemas de vehículos y una difícil situación de orden público que se extendió por varios días. Esto, luego de que el Gobierno diera de baja a alias Cholo, segundo cabecilla de “Los Pachenca”; y quien supuestamente iba a asumir las labores de alias Bendito Menor. Y el mismo Ejecutivo señaló que se trataría de una retaliación en respuesta a las acciones militares contra ese grupo terrorista.

En distintos puntos de la capital del Magdalena , también en Riohacha, encapuchados obligaron a habitantes a suspender sus actividades y ordenaron el cierre de establecimientos comerciales. También se reportaron disparos indiscriminados en las calles, con los que los grupos armados buscaron sembrar temor entre la población. Por eso, el presidente De la Espriella ordenó militarizar la ciudad. “La instrucción a nuestra Fuerza Pública es contundente. Blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad”, dijo.

Bloque de preguntas y respuestas: