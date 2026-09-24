Deudas de EPS con hospitales de Antioquia ya llegan a los $16 billones: crecieron 117%

El hueco financiero con el que cargan los hospitales en Antioquia todavía no ha tocado fondo. La Secretaría de Salud de Antioquia reveló esta semana que las deudas que la EPS acumulan con la red hospitalaria, tanto pública como privada, ya llegaron a los $16,7 billones con corte a junio pasado. El dato representa $2,09 billones más que el último balance entregado por esa entidad a finales del año pasado, dando cuenta del crítico momento por el que atraviesa el sistema de salud antioqueño. Lea también: Plan de choque en salud: ¿qué es la compra de cartera, mecanismo anunciado por De la Espriella? Aunque en el departamento hay un clima de optimismo —motivado principalmente por el cambio de Gobierno Nacional y el regreso de Savia Salud a manos de la Alcaldía, la Gobernación y Comfama— el camino para revertir el grave deterioro financiero que aqueja al sistema aún se proyecta cuesta arriba. Si se pone la vista en años anteriores, el desbordado incremento de las deudas emerge. Mientras en 2022 los pasivos eran de $7,53 billones, el saldo negativo pasó a $9,35 billones en 2023, $11,38 billones en 2024, $14,61 billones en 2025 y $16,7 billones este año.

“Si lo comparamos desde el año 2022 al año 2026 hemos tenido un crecimiento del 117% en esa cartera, a partir de todos esos ejercicios que se hicieron en el gobierno anterior que, no podemos negar, afectaron directamente el flujo de los recursos del sistema”, apuntó la secretaria de Salud de Antioquia, Alma Johana Solano Sánchez.

El panorama es igual de complejo tanto para los hospitales privados como para los públicos. Mientras por el lado de los privados la cartera para este año está en $14,38 billones con corte a junio, para la red pública está en $2,39 billones. Por el lado de la red pública, la institución que carga con la mayor presión financiera es el Hospital General de Medellín, con una cartera de $275.950 millones; seguido del Hospital La María, con $186.177 millones; y el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, con $144.811 millones. De ese gran consolidado de $16,7 billones, la secretaria Solano apuntó que el mayor peso de la deuda proviene de las tres EPS que el gobierno del presidente Gustavo Petro intervino durante su cuatrienio. Lea también: Alerta por crisis en la Clínica del Norte: Bello y el Norte de Antioquia quedarán sin urgencias de alta complejidad La deudora más grande, por amplio margen, es la Nueva EPS, que incrementó en el pasado cuatrienio su cartera en un 202%, pasando de $2,3 billones en 2022 a $7 billones en junio de este año. Así también pasó con Savia Salud, que tenía una deuda de $0,7 billones en 2022 y llegó a junio de este año con compromisos por $2 billones; lo que equivale a un incremento del 189%. Finalmente, Coosalud, pese a tener menos afiliados y solo estar presente en 45 municipios, también tuvo un incremento en sus deudas del 242%, pasando de $0,3 billones en 2022 a $1,2 billones en junio de 2026.

Servicios siguen bajo presión

La profundización de las deudas de los hospitales aparece además en un panorama que preocupa por otros frentes. La Secretaría de Salud alertó que a las salas de urgencias del Valle de Aburrá, en donde se concentra el grueso de la capacidad del sistema hospitalario del departamento y además están asentadas las instituciones de mayor nivel de complejidad, ya se les volvió paisaje operar con una ocupación por encima del 100%. Este miércoles, el Hospital San Vicente Fundación advirtió incluso tener una saturación en su sala de urgencias para adultos del 268%.

Pese a que esa institución asoció la saturación actual al incremento de pacientes críticos, durante los últimos años, líderes del sector salud han recordado con insistencia que la razón principal de esa sobreocupación se asocia a pacientes que no están pasando por urgencias vitales, pero que terminan abarrotando los servicios al no encontrar atenciones en sus respectivas EPS. Otra muestra de que el cuello de botella es un asunto administrativo es que en Antioquia las tutelas asociadas a vulneraciones del derecho a la salud son más de 24.541, sumado a trabas administrativas en el cobro del Soat asociadas a la Adres. Este diagnóstico entregado por la Secretaría de Salud de Antioquia se produjo en el marco de una sesión plenaria de la Asamblea de Antioquia realizada este martes, en la que participaron los gerentes de los principales hospitales del departamento, líderes de agremiaciones y funcionarios que propusieron algunas salidas a la crisis. Entérese: ¿Qué pasará con las EPS? Mensajes cruzados entre De la Espriella y ministra de Salud despiertan inquietud En el caso del departamento, gran parte de la atención se concentra en Savia Salud, la segunda EPS con deudas más grandes y que este año regresó al control de sus socios fundadores, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama. Su nuevo gerente, Carlos Mauricio Martínez, señaló que, además de una auditoría forense que viene avanzando, la EPS está haciendo esfuerzos para que los recursos fluyan con mayor agilidad en el sistema y también propuso que el modelo de atención comience a migrar de la contratación por evento a modelos de pagos prospectivos. Continúe leyendo: Procuraduría advierte que dos años de intervención a Nueva EPS empeoró atención y deterioró indicadores La Secretaría de Salud de Antioquia también puso sobre la mesa varias alternativas, que van desde una acción más decidida desde la Superintendencia de Salud para que las EPS intervenidas formulen planes de contingencia y ayuden a descongestionar las urgencias, hasta un nuevo ajuste sustancial de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que no permita que las EPS se quiebren. Varios gerentes de hospitales también pidieron crear espacios con la Nación para buscar soluciones.

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