A la pregunta que le hicieron sobre si se iba a lanzar por ese cargo departamental dijo que todavía no había resuelto y que analizaría con su equipo los pros y los contras . “Ojalá Dios me ilumine para equivocarme menos ”, dijo.

En cuanto a su paso y participación en el Congreso admitió no sentirse a gusto: “Yo no soy hombre parlamentario, no tengo esa virtud, no tengo esa paciencia”, dijo Hernández.

Para explicar mejor el tema de la paciencia contó, por ejemplo, que el pasado miércoles el presidente del Senado, Roy Barreras, hizo una citación a las 9 de la mañana para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral pero a las 2 de la tarde todavía no había comenzado y un minuto después canceló la votación. “No eran capaces de hacer una lista haciendo arreglos, allá todo es negociado, todo”, dijo sobre el suceso.

También sostuvo que realmente no estaba buscando ser senador. “Yo soy algo bueno para el ejecutivo, para organizar, para hacer presupuestos, para ejecutar, hacer planes de trabajo y vigilar”, dijo y agregó que a los colombianos se les tenía que ofrecer la capacidad que cada uno tiene.