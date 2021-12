Entre Galán y Lara, la pelea por la candidatura presidencial del Nuevo Liberalismo

Lara, que había manifestado públicamente su inconformidad, arremetió contra Galán en un vídeo de un poco más de un minuto en su cuenta de Twitter. Según él, “esa encuesta que sacaron (Galán y otros miembros del partido) de la manga sin que fuera acordada, me recuerda a las licitaciones de Emilio Tapia ”, en referencia al caso de Centros Poblados, por el que hay varios imputados por apropiación ilícita de 70.000 millones de pesos, del anticipo para un contrato de internet en escuelas rurales.

Según él, nunca se ha opuesto a la entrada de Lara a la contienda en el Nuevo Liberalismo. “Querido Rodrigo, yo no me había querido meter en esta discusión porque siento que el partido debía llevar esta discusión de manera oficial e institucional”, dijo.

Sin embargo, afirmó que “en esta oportunidad se le fueron las luces” porque “no podemos convertir su ingreso en una extorsión pública y no se puede fabricar la sensación de que los hermanos Galán controlamos todo porque eso no es cierto”, en alusión, a los rumores de la influencia de él y su hermano en el Nuevo Liberalismo. “Esto no tiene nada que ver con los apellidos”, avanzó.

De acuerdo con Galán, las diferencias entre los hermanos, los otros miembros del partido y Lara no son personales sino políticas. “Hace una semana sostuvimos una reunión con usted, donde usted nos dijo que al Nuevo Liberalismo había que traer a Fico Gutierrez, a Peñalosa, al Partido Conservador, a toda la clase política tradicional” y apuntó que “el Nuevo Liberalismo no renació para ser continuismo ni para bailar el ritmo de la politiquería”.

Esta mañana en entrevista en Blu Radio, Rodrigo Lara y Juan Manuel Galán, se mantuvieron en sus posiciones. Lara negó que propuso invitar a los partidos tradicionales al Nuevo Liberalismo y Galán que el manejo del partido está mediado por intereses personales y familiares.